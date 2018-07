Berlin (dpa) - SPD-Chef Sigmar Gabriel hat das Mitgliedervotum zur großen Koalition als wegweisend für alle Parteien bezeichnet.

Dieser Tag werde nicht nur in die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, sondern in die Geschichte Deutschlands eingehen, sagte Gabriel in Berlin bei der Bekanntgabe, dass die SPD-Basis mit großer Mehrheit Ja zum schwarz-roten Koalitionsvertrag gesagt hat.

"Es war ein Fest innerparteilicher Demokratie", rief er jubelnden SPD-Anhängern zu. Die SPD habe einen neuen Standard gesetzt. Menschen träten Parteien bei, wenn sie zu den entscheidenden Themen befragt würden.