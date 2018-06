Berlin (dpa) - Die Auszählung des SPD-Mitgliederentscheids über den Eintritt in eine große Koalition kann beginnen. In der Nacht trafen in Berlin die Abstimmungsbriefen ein. Gibt es eine mehrheitliche Zustimmung, bekommt die SPD sechs Ministerien. SPD-Chef Sigmar Gabriel soll Wirtschaft und Energie übernehmen, Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier Außen, Hendricks Umwelt, Generalsekretärin Andrea Nahles Arbeit und Soziales, SPD-Vize Manuela Schwesig Familie und der saarländische Wirtschaftsminister Heiko Maas das Justizministerium.

