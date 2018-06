Manila (AFP) Nach dem verheerenden Taifun auf den Philippinen vor fünf Wochen schätzt Präsident Benigno Aquino die Kosten für den Wiederaufbau auf umgerechnet mehr als zwei Milliarden Euro. Die Regierung benötige rund 130 Milliarden Pesos (2,1 Milliarden Euro), um die Lebenssituation aller Betroffenen zu verbessern, sagte der Präsident am Freitagabend in Tokio. Zahlreiche Städte seien auf die Hilfe der Regierung in Manila angewiesen, um Trümmer wegzuräumen und Schäden zu beseitigen. Die Herausforderung sei "gewaltig", sagte Aquino laut einer Erklärung des Präsidentenpalastes.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.