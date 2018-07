Peking (dpa) - Erstmals ist ein chinesisches Raumschiff auf dem Mond gelandet. "Chang'e 3" setzte am Samstag um 14.11 Uhr MEZ in der "Bucht der Regenbogen" auf dem Erdtrabanten auf. Im Kontrollzentrum in Peking brach spontaner Jubel aus.

Damit ist China nach den USA und der früheren Sowjetunion die dritte Nation, die eine Mondlandung unternommen hat. Vor 37 Jahren hatte zuletzt die sowjetische Sonde "Luna 24" den Mond erreicht. Nach der Landung soll das Mondfahrzeug "Jadehase" ausgesetzt werden. Die europäische Raumfahrtagentur Esa unterstützt den unbemannten Mondflug mit Kommunikation und genauen Positionsbestimmungen.

