Pretoria (AFP) Der frühere südafrikanische Präsident Nelson Mandela hat seine letzte Reise angetreten. Die sterblichen Überreste des Freiheitskämpfers wurden am frühen Samstagmorgen von einem Krankenhaus in Pretoria zum Militärflughafen nahe der Hauptstadt gebracht, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Nach einer Zeremonie sollte der Leichnam per Flugzeug in den Heimatort Mandelas, Qunu in der Provinz Ostkap, gebracht werden. Dort findet am Sonntag die Beerdigung statt.

