Ochsenhausen (dpa) - Nach einem 15-Meter-Flug ist ein 75-Jähriger mit seinem Auto in ein Wohnzimmer in Ochsenhausen-Reinstetten im Landkreis Biberach gekracht. Wie die Polizei mitteilte, starb der Mann dabei. Ein in dem Haus lebendes Ehepaar wurde schwer verletzt. Der 86-jährige Mann und seine 80-jährige Frau hatten im Wohnzimmer gesessen, als das Auto am Abend durch ihr Fenster ins Haus stürzte.

Das Heck des Wagens ragte nach dem Einschlag noch aus der Wand heraus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.