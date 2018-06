Beirut (AFP) Der Bürgerkrieg in Syrien hat nach Angaben von Hilfsorganisationen dramatische Folgen für die Bildung der Kinder. "Der fast drei Jahre währende blutige Konflikt in Syrien hat die Fortschritte bei der Bildung in dem Land um mehr als ein Jahrzehnt zurückgeworfen", heißt es in einem Bericht, den das UN-Kinderhilfswerk UNICEF, das Flüchtlingshilfswerk UNHCR sowie die Hilfsorganisation Save the Children am Freitag veröffentlichten. Syrien habe einst die besten Bildungsstandards in der Region gehabt. Der Rückschritt sei daher "der stärkste und schnellste", den die Region erlebt habe.

