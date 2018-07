Washington (AFP) Am Jahrestag des Schulmassakers von Newtown im US-Bundesstaat Colorado haben Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle schweigend der Opfer gedacht. Im Kartenraum des Weißen Hauses zündeten die Obamas am Samstag für jedes der 26 Todesopfer des Massakers vom 14. Dezember 2012 eine Kerze an. Dann hielten sie inne, bevor sie wortlos den Raum verließen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.