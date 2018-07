Washington (AFP) Wegen eines defekten Kühlsystems auf der Internationalen Raumstation (ISS) könnten auf die Besatzung mehrere Weltraumspaziergänge zukommen. Die US-Raumfahrtbehörde NASA teilte am Freitag in Houston mit, eine Reparatur von der ISS aus sei den Ingenieuren an Bord nicht gelungen. Daher werde über einen Außeneinsatz nachgedacht, auf den mehrere weitere folgen könnten, sagte NASA-Sprecher Kelly Humphrey. Dabei solle das defekte Ventil an der Ammoniakpumpe des Kühlsystems ausgewechselt werden.

