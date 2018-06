Peking (dpa) - Gefährliche Konfrontation in einem strittigen Seegebiet: Ein chinesisches Kriegsschiff stellt sich einem US-Lenkwaffenkreuzer in den Weg. Das chinesische Schiff habe versucht, die "USS Cowpens" zu stoppen, sagte ein Sprecher der Pazifik-Flotte laut US-Truppenzeitschrift "Stars and Stripes". Das US-Marineschiff habe ein Ausweichmanöver machen müssen, "um eine Kollision zu verhindern". Der Zwischenfall sei am 5. Dezember in "internationalen Gewässern" passiert. An dem Tag war US-Vizepräsident Joe Biden gerade zu Besuch in Peking.

