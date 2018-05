Ramsau (SID) - Die deutschen Kombinierer um Weltmeister Eric Frenzel (Oberwiesenthal) sind beim Weltcup-Teamsprint in Ramsau/Österreich leer ausgegangen. Der Gesamtweltcup-Führende Frenzel kam mit seinem Partner Johannes Rydzek (Oberstdorf) auf den fünften Platz, das zweite deutsche Duo mit Tobias Haug (Baiersbronn) und Tino Edelmann (Zella-Mehlis) musste sich mit Platz zehn begnügen.

Den Sieg am Dachstein sicherten sich die Norweger Mikko Kokslien und Joergen Graabak, dahinter sorgten Magnus Krog und Haavard Klemetsen mit 8,2 Sekunden Rückstand für einen Doppelsieg der Skandinavier. Dritte wurden überraschend die Italiener Samuel Costa und Alessandri Pittin (+8,7).

"Es war teilweise tumultartig auf der Strecke", sagte Frenzel, der mit Rydzek 37 Sekunden Rückstand aus dem Springen mit in die Loipe genommen hatte: "Immer wieder musste man sich durchsetzen, und das schlaucht." Rydzek meinte: "Nach dem Sprungergebnis war das noch Schadensbegrenzung. Insgesamt war es ein sehr hartes Rennen."

Frenzel/Rydzek hatten nach dem Springen nur auf Platz zwölf gelegen, nachdem Rydzek nur auf 87 m gekommen war. Frenzel hielt mit 97 m, der zweitbesten Weite des Tages, den Rückstand noch in Grenzen . Haug/Edelmann kamen auf Platz fünf, dabei überzeugte der zuletzt formschwache Edelmann mit 93,5 m.

Im abschließenden 2x7,5-km-Langlauf bildete sich schnell eine große Spitzengruppe, die auf durch Kokslien auf dessen vorletzter Runde gesprengt wurde. Der überragende Läufer aus Norwegen, der sich mit Graabak von Platz elf nach dem Springen ins Finale begeben hatte, konnte es sich sogar noch leisten, die Ziellinie rückwärts zu überqueren. Frenzel fehlte im Schlussspurt um die Podiumsplatzierungen schließlich etwas die Frische.

Am Sonntag (ab 11.30 Uhr) steht in Ramsau noch ein Einzelwettbewerb an.