Füssen (SID) - Die deutschen Curling-Herren fahren zu den Olympischen Winterspielen in Sotschi. Beim Ausscheidungsturnier in Füssen setzte sich das Team um Skip John Jahr im ersten Play-off-Duell nach Extra-End mit 7:4 gegen Tschechien durch und löste das Ticket für das Großereignis in Russland (7. bis 23. Februar).

"Das war richtig aufregend. Zuerst sah es noch ziemlich leicht aus, dann haben wir Fehler gemacht. Schließlich kam es auf das letzte End, den letzten Stein an", sagte Jahr: "Für den Curling-Verband ist das sehr wichtig. Uns wurde gesagt, dass wir uns für die Olympischen Spiele qualifizieren müssen, damit wir in Deutschland erkannt werden."

Vor dem entscheidenden Spiel gegen Norwegen hatte sich die Auswahl des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) durch ein 8:7 nach Extra-End im letzten Spiel gegen Japan den Vorrundensieg gesichert. Bei einer Niederlage gegen Tschechien hätte das deutsche Team am Sonntag (12.30 Uhr) noch eine zweite Chance auf die Winterspiele gegen den Vorrundendritten USA gehabt.

Für die deutschen Curling-Frauen ist der Olympia-Traum dagegen beendet. Das Team um Skip Andrea Schöpp unterlag im Tie-Breaker Norwegen knapp mit 4:5 und hat keine Chance mehr auf ein Sotschi-Ticket. Am Vormittag hatte sich das deutsche Team im letzten Gruppenspiel mit 7:2 gegen Italien durchgesetzt.

?Ich fand nicht, dass Norwegen besser war. Es ist am Ende eine unglückliche Niederlage, nachdem wir das Spiel ganz lange kontrolliert hatten", sagte Schöpp. Die Entscheidung in einem engen Duell war erst mit dem letzten Stein gefallen.

Die Frauen verpassten durch die Niederlage gegen Norwegen den dritten Platz, um am Sonntag (16.30 Uhr) gegen China oder Japan um das letzte Sotschi-Ticket zu spielen.