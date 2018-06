Ulm (SID) - Die Siegesserie der Brose Baskets Bamberg ist vorbei. Der deutsche Basketball-Meister unterlag bei ratiopharm Ulm mit 59:72 (33:34) und zog in der Bundesliga nach zwei Monaten erstmals wieder den Kürzeren. Die Franken hatten vor der Niederlage im Südgipfel acht Erfolge nacheinander gefeiert.

Bamberg, das am Freitag in der Euroleague leichtfertig einen Sieg bei Armani Mailand verspielt hatte (73:74) und ums Weiterkommen zittern muss, wirkte kraftlos und verspielte in Ulm nach der Pause schnell alle Chancen. Im dritten Viertel (4:21) gelang dem Team von Trainer Chris Fleming so gut wie nichts, zwischenzeitlich betrug der Rückstand 20 Punkte. Mit einem 10:0-Lauf kam der Titelverteidiger noch einmal etwas näher ran, wurde Ulm aber nicht mehr gefährlich.

Bester Werfer der Gastgeber war Trent Plaisted mit 15 Punkten, als Topscorer der Bamberger verbuchte D'Or Fisher zwölf Zähler. "Gratulation an Ulm, das Ergebnis geht völlig in Ordnung, ein verdienter Sieg. Wir sind gut ins Spiel gekommen, aber Ulm hat wesentlich mehr investiert", sagte Fleming.

Mit 20:6 Punkten ist der Titelverteidiger weiterhin Tabellenzweiter hinter dem FC Bayern (24:2), der 93:74 (43:37) gegen Liganeuling Rasta Vechta gewann. In München überzeugten vor allem Boris Svovic (15 Punkte) und Nihad Djedovic (14) im Trikot der Gastgeber.

Auf Rang drei liegen die Telekom Baskets Bonn (18:8) nach einem 83:71 (44:32) gegen medi Bayreuth. Dahinter folgen Ulm und die Artland Dragons (beide 18:8). Das Team aus Quakenbrück setzte sich nach schwachem Start 74:72 (33:44) bei den Eisbären Bremerhaven durch.

Derweil gab Nationalspieler Johannes Lischka nur fünf Wochen nach einer Hirntumor-OP sein Comeback. Der 26-Jährige von den Walter Tigers Tübingen kam im Auswärtsspiel bei Phoenix Hagen (95:78) für 2:43 Minuten zum Einsatz und holte drei Rebounds, verbuchte aber keine Punkte. Tübingen verließ durch den ersten Sieg seit der schlimmen Diagnose den letzten Tabellenplatz.

Der Forward wurde anfangs des zweiten Viertels eingewechselt und verließ wenig später nach drei Fehlwürfen wieder das Parkett. Im weiteren Verlauf kam Lischka nicht mehr ins Spiel. Erst am 11. November war bei Lischka eine zwei Zentimeter große Geschwulst entfernt worden.