Santiago de Chile (AFP) Die Sozialistin Michelle Bachelet hat die Präsidentschaftswahl in Chile gewonnen. Nach der Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen kam Bachelet in der Stichwahl am Sonntag auf mehr als 62 Prozent und konnte damit von der konservativen Kandidatin Evelyn Matthei nicht mehr eingeholt werden. Matthei räumte ihre Niederlage ein und gratulierte Bachelet.

