Düsseldorf (AFP) Der Verband der deutschen Internetwirtschaft hat es begrüßt, dass das Thema Internet künftig in einem Bundesministerium eine besondere Rolle spielen wird. Damit trage die neue Bundesregierung "der stetig wachsenden Relevanz internet- und netzpolitischer Belange Rechnung", sagte der Verbandsvizechef Oliver Süme am Sonntag "Handelsblatt Online". Mit der eindeutigen Ressortzuweisung in einem Ministerium erhalte die digitale Infrastruktur nun "hoffentlich endlich den gleichen Stellenwert wie das Straßenverkehrsnetz oder die Stromversorgung. Damit könnte Deutschland im Bereich Breitbandausbau schnell international aufholen."

