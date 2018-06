Berlin (AFP) Bei der Verteilung der CSU-Ministerposten in der großen Koalition gibt es Medienberichten zufolge noch Verschiebungen. Die "Bild am Sonntag" berichtete, der bisherige Innenminister Hans-Peter Friedrich übernehme das Landwirtschaftsministerium. Die Zuständigkeit für den Verbraucherschutz wandert allerdings ins Justizministerium, wie die drei Koalitionsparteien am Samstag mitgeteilt hatten.

