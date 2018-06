Berlin (AFP) Mit ihrer Ministerriege sieht sich die SPD gut aufgestellt für die große Koalition. "Wir glauben, dass wir mit unserem Personal dafür ausgezeichnet vorbereitet sind", sagte Parteichef Sigmar Gabriel am Sonntag in Berlin, nachdem der SPD-Vorstand die sozialdemokratischen Kabinettsposten einstimmig gebilligt hatte. In der großen Koalition würden sich "viele, viele Dinge für die Menschen in Deutschland zum Besseren wenden", zeigte er sich überzeugt. "Ich glaube, wir stehen vor einer ausgesprochen guten Zeit für die SPD und das Land."

