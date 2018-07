Berlin (AFP) Auch die Besetzung der CDU-geführten Ministerien in der großen Koalition ist nun offiziell. Das CDU-Präsidium billigte am Sonntag die bereits zuvor bekannt gewordene Namensliste, wie Parteichefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Abend mitteilte. Neuer Generalsekretär der Partei soll nach dem Vorschlag Merkels der hessische Bundestagsabgeordnete Peter Tauber werden.

