Berlin (AFP) Der Verfassungsrichter Peter Müller hält Mitgliederentscheide von Parteien auch über Fragen des laufenden Regierungsgeschäfts für möglich. "Rechtlich sind Fragen der innerparteilichen Willensbildung für die Wahrnehmung des Abgeordnetenmandats ohne Relevanz", sagte der ehemalige Saarländische Ministerpräsident (CDU) der "Welt am Sonntag" auf die Frage, ob die SPD-Mitglieder auch über das nächste Hilfspaket für Griechenland abstimmen könnten. Jeder Abgeordnete des Bundestages bleibe "völlig frei in seiner Entscheidung". Auch bei der Kanzlerwahl seien diese nicht an den Ausgang eines Mitgliedervotums gebunden.

