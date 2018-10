Kiew (dpa) - Mit neuen Massenprotesten und Hunderttausenden Teilnehmern will die ukrainische Opposition heute den prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch unter Druck setzen. Boxweltmeister Vitali Klitschko, einer der Oppositionsführer, rief zu einem prowestlichen Marsch der Million in der Hauptstadt auf. Aber auch Anhänger der Regierung wollen in Kiew erneut zu Tausenden auf die Straße gehen. Die Regierungsgegner demonstrieren seit mehr als drei Wochen für einen Westkurs der früheren Sowjetrepublik und gegen Janukowitsch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.