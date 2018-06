Rom (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Miroslav Klose hat seinen Club Lazio Rom in der italienischen Meisterschaft zu einem Sieg gegen den AS Livorno geführt.

Beim 2:0 (2:0)-Erfolg von Lazio erzielte der Stürmer in der 19. und 26. Minute beide Tore. Der 35-Jährige hatte erst am Donnerstag in der Europa League beim 0:0 gegen Trabzonspor nach seiner Schulterverletzung ein Kurz-Comeback gegeben.

Auch ohne Mario Gomez kam der AC Florenz zu einem 3:0 (2:0) gegen den Tabellenvorletzten FC Bologna. Florenz bleibt in der Spitzengruppe der Serie A, Lazio verbesserte sich am 16. Spieltag auf Platz acht.