Baden-Baden (SID) - Vorstands-Chef Karl-Heinz Rummenigge von Bayern München hat die überraschende Niederlage des ärgsten "Verfolgers" in der Fußball-Bundesliga freudig registriert. "Dass wir jetzt sieben Punkte Vorsprung haben, haben wir bei der Landung schmunzelnd zur Kenntnis genommen", sagte Rummenigge am Sonntagabend in Baden-Baden zur 0:1-Heimniederlage von Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt.

"Wir werden aber weiterhin souverän, unaufgeregt und nicht arrogant weiter arbeiten. Das haben der Trainer und die Mannschaft bisher sehr gut hinbekommen", ergänzte der frühere Weltklasse-Stürmer und betonte: "Es sind noch 18 Spiele zu absolvieren. Solange mathematisch noch nichts entschieden ist, werden wir uns nicht freuen und keine Glückwünsche entgegennehmen."