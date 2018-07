Paris (AFP) Gollum, Bösewicht aus der Hobbit-Saga von J.R.R. Tolkien, hat den Kampf gegen die Guten wegen eines Mangels an Vitamin D verloren. Zu dem Ergebnis kommt jedenfalls der Arzt und Wissenschaftler Nicholas Hopkinson vom Londoner Imperial College. Gemeinsam mit seinem Sohn Joseph analysierte er Ernährung und Lebensgewohnheiten der Hobbit-Figuren. Ihre Schlüsse veröffentlichten die beiden am Sonntag in der Weihnachtsausgabe des "Medical Journal of Australia".

