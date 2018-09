Erbil (AFP) Die Vereinten Nationen haben eine Luftbrücke vom Irak in den Nordosten Syriens eingerichtet. Eine erste Maschine startete am Sonntagnachmittag von Erbil in der nördlichen Kurdenregion im Irak aus nach Kamischli. Das Flugzeug habe 40 Tonnen Hilfsgüter an Bord gehabt, sagte die Nahostbeauftragte des Welternährungsprogramms (WFP), Abeer Etefa, der Nachrichtenagentur AFP. In den kommenden Tagen sollten insgesamt 400 Tonnen nach Kamischli transportiert werden.

