Mossul (AFP) Unbekannte haben im Irak eine Fernsehmoderatorin erschossen. Nawras al-Nuaimi wurde am Sonntag in der Nähe ihrer Wohnung in Mossul im Norden des Landes getötet, wie ihr Sender Al-Mosulijah mitteilte. Sie ist die vierte Journalistin, die seit Oktober in der Stadt ermordet wurde.

