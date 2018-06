Rom (AFP) Die rechtspopulitische Partei Lega Nord in Italien hat am Sonntag Matteo Salvini als ihren neuen Vorsitzenden bestätigt. Bei einem Parteitag in Turin brandmarkte Salvini den Euro als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" und forderte die Unabhängigkeit Norditaliens vom Rest des Landes. "Wir werden nicht anhalten bis zur Unabhängigkeit", rief der neue Parteichef den Delegierten zu.

