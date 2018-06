Berlin (dpa) - Nach den Massenabmahnungen wegen des Abrufs von Sexvideos im Internet bekommen womöglich auch Nutzer weiterer Streamingdienste demnächst Post vom Anwalt. Redtube war eher ein Testballon. Man habe auch in anderen Portalen bereits ermittelt, deswegen rechne er damit, in den kommenden Monaten auch Nutzer der anderen Portale anzuschreiben, sagte Rechtsanwalt Thomas Urmann von der Rechtsanwaltskanzlei U+C der "Welt am Sonntag". Im Rahmen einer der größten Abmahnwellen Deutschlands waren Zehntausende Internetnutzer belangt worden.

