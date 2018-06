Bogotá (AFP) In Kolumbien ist am Sonntag ein einseitiger Waffenstillstand der Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC) in Kraft getreten. Alle Kampfeinheiten der Guerillaorganisation sind aufgerufen, die Feindseligkeiten für den Zeitraum von 30 Tagen einzustellen. Die FARC hatten die einmonatige Waffenruhe am vergangenen Sonntag in der kubanischen Hauptstadt Havanna verkündet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.