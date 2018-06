Tripolis (AFP) Die seit Monaten streikenden Wachleute mehrerer Ölterminals in Libyen haben das Ende ihrer Blockade an Bedingungen geknüpft. Die Terminals würden erst dann wieder geöffnet, wenn ein Teil der Einnahmen an die nach Autonomie strebende Region Cyrenaika fließe, sagte Protestführer Ibrahim Dschodhrane am Sonntag in einem Fernsehinterview. Noch seien die Bedingungen nicht erfüllt, deswegen "werden wir die Häfen nicht öffnen".

