Oaxaca (AFP) Im Süden Mexikos hat die Polizei in einem Lieferanten zehn verkohlte Leichen entdeckt. Unter den Opfern waren drei Kinder im Alter von vier, sechs und sieben Jahren, wie die Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte. Ein weiteres Opfer lag mit einer Schusswunde im Kopf in der Nähe des Fahrzeugs. Die Hintergrund der Tat im Bundesstaat Oaxaca waren nach Angaben der Ermittler zunächst unklar.

