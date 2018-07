Gaza (AFP) Das einzige Kraftwerk im Gazastreifen ist am Sonntag nach rund sieben Wochen Stillstand wieder hochgefahren worden. Die Betreibergesellschaft GEDCO kündigte am Nachmittag an, dass am Abend beide Generatoren mit einer Leistung von 60 Megawatt am Netz sein sollten. Das Kraftwerk hatte am 1. November seinen Betrieb einstellen müssen, weil für die Stromproduktion kein Diesel mehr zur Verfügung stand.

