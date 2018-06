Hamburg (dpa) - Wegen möglicher Einsturzgefahr hat die Polizei die "Esso-Häuser" auf der Hamburger Reeperbahn evakuiert. Mehrere Dutzend Anwohner mussten ihre Wohnungen am Spielbudenplatz verlassen, wie ein Polizeisprecher am frühen Morgen sagte. Frühestens am Vormittag soll feststehen, wann die Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren dürfen. Bis dahin sollte die Statik der als marode geltenden Gebäude überprüft werden. Bei der Räumung habe es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme gehandelt. Besorgte Bewohner hätten die Beamten informiert und von "wackelnden Wänden" berichtet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.