Berlin (dpa) - Die Besetzungsliste "Wer wird was in der großen Koalition" war am frühen Sonntagnachmittag weitgehend perfekt. Am Abend sollte sie auch offiziell bekanntgegeben werden.

KANZLERIN

ANGELA MERKEL (59/CDU): Die erste deutsche Kanzlerin wird am kommenden Dienstag zum dritten Mal zur Regierungschefin gewählt.

KANZLERAMTSCHEF

PETER ALTMAIER (55/CDU): Der bisherige Umweltminister wird Nachfolger von Ronald Pofalla (54).

WIRTSCHAFTS- UND ENERGIEMINISTERIUM, VIZEKANZLER

SIGMAR GABRIEL (54/SPD): Der SPD-Vorsitzende übernimmt das deutliche aufgewertete Wirtschaftsministerium.

FINANZMINISTERIUM

WOLFGANG SCHÄUBLE (71/CDU) bleibt im Amt. Das Ministerium leitet er seit 2009.

AUSSENMINISTERIUM

FRANK-WALTER STEINMEIER (57/SPD): Der bisherige SPD-Fraktionschef kehrt auf den Posten zurück, den er bis 2009 schon einmal innehatte.

INNENMINISTERIUM

THOMAS DE MAIZIÈRE (59/CDU) wird aus dem Verteidigungsministerium ins Innenressort wechseln, das er bereits bis März 2011 leitete.

VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM

URSULA VON DER LEYEN (55/CDU) wechselt aus dem Arbeitsministerium ins Verteidigungsressort - als erste Frau auf diesem Posten.

ARBEITS- UND SOZIALMINISTERIUM

ANDREA NAHLES (43/SPD): Die bisherige SPD-Generalsekretärin wird sich als Arbeits- und Sozialministerin vorrangig um die Rente kümmern.

GESUNDHEITSMINISTER

HERMANN GRÖHE (52/CDU): Als Nachfolger für Daniel Bahr von der FDP wird der CDU-Generalsekretär neuer Bundesgesundheitsminister.

UMWELTMINISTERIUM

BARBARA HENDRICKS (61/SPD): Die bisherige SPD-Schatzmeisterin ist als neue Umweltministerin fest gebucht.

BILDUNGSMINISTERIUM

JOHANNA WANKA (62/CDU) wird ihr Ministerium weiter führen. Sie kam erst Anfang 2013 ins Amt.

VERKEHRSMINISTERIUM/DIGITALE INFRASTRUKTUR

ALEXANDER DOBRINDT (43/CSU): Der CSU-Generalsekretär führt das um digitale Infrastruktur aufgewertete Verkehrsressort.

AGRARMINISTERIUM

HANS-PETER FRIEDRICH (56/CSU): Der Innenminister wechselt ins Agrarressort, das den Verbraucherschutz ans Justizministerium abgibt.

JUSTIZMINISTERIUM

HEIKO MAAS (47/SPD): Bisher war er Wirtschaftsminister im Saarland, künftig leitet er das aufgewertete Bundesjustizministerium.

FAMILIENMINISTERIUM

MANUELA SCHWESIG (39/SPD): Die bisherige Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern steht künftig an der Spitze des Familienministeriums.

ENTWICKLUNGSMINISTERIUM

GERD MÜLLER (58/CSU): Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium steigt zum Entwicklungshilfeminister auf.