Bielefeld (SID) - Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat zum Rückrundenauftakt eine überraschend deutliche Pleite hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Frank Kramer verlor am Sonntag bei Arminia Bielefeld klar mit 1:4 (1:1), bleibt aber trotz der höchsten Saisonniederlage erster Verfolger des Tabellenführers 1. FC Köln. Für Bielefeld, das die Abstiegsränge verließ, war der zweite Sieg aus den letzten drei Spielen ein ermutigendes Signal.

Die Elf von Trainer Stefan Krämer ging nach einem Kopfball von Patrick Schönfeld (24.) in Führung. Diese hielt jedoch nicht lange, weil Fürths Stephan Fürstner (26.) in einem Strafraumgewühl die Übersicht behielt und mit einem Linksschuss ausglich. Per Direktabnahme erzielte der überragende Marc Lorenz (51.) nach dem Seitenwechsel das 2:1 für die Ostwestfalen, bevor Tim Jerat (76.) und Johannes Rahn (78.) die Begegnung entschieden.

Der Arminia waren vor 11.313 Zuschauern die jüngsten positiven Ergebnisse anzumerken. Der Aufsteiger versteckte sich nicht und hielt mit Wucht und Leidenschaft vor allem physisch gut dagegen. Den Franken hingegen fehlte trotz spielerischer Vorteile phasenweise die gewohnte Kombinationssicherheit. Im Abschluss agierte die SpVgg zudem oft zu zögerlich und leistete sich defensiv zu viele Aussetzer.

Bei Bielefeld erhielten Lorenz und Philipp Riese Bestnoten, Fürth hatte in Florian Trinks seinen stärksten Spieler.