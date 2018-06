Washington (AFP) Bei seinem Besuch in der Ukraine ist US-Senator John McCain am Samstag mit Vertretern der Opposition zusammengekommen. Der Republikaner traf in der Hauptstadt Kiew den Chef der oppositionellen Udar-Partei, Boxweltmeister Vitali Klitschko, Arseni Jazenjuk von der Vaterlandspartei der inhaftierten ehemaligen Regierungschefin Julia Timoschenko sowie Oleg Tiagnibok von der rechtsextremen Partei Swoboda (Freiheit). McCain hatte sich vor wenigen Tagen empört über das massive Vorgehen der ukrainischen Sicherheitskräfte gegen Demonstranten geäußert.

