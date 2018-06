Neu Delhi (AFP) Im Streit um die Truppenstationierung in Afghanistan nach Ende 2014 setzen die USA offenbar auf Entspannung. In einem Interview mit dem Fernsehsender ABC verneinte US-Außenminister John Kerry am Sonntag die Frage, ob der afghanische Präsident Hamid Karsai die Truppenvereinbarung bis Januar unterzeichnet haben müsse. Der US-Außenamtschef verwies aber erneut auf die Notwendigkeit eines solchen Abkommens und betonte, dieses müsse rechtzeitig unterschrieben werden. Einen Zeitrahmen nannte er aber nicht.

