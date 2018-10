Davos (SID) - Denise Herrmann hat in Davos den ersten Weltcupsieg einer deutschen Ski-Langläuferin seit fast vier Jahren knapp verpasst. Die 24-Jährige aus Oberwiesenthal belegte beim zweiten Sprint-Wettbewerb der Olympiasaison den dritten Platz und schaffte damit wie schon in Kuusamo den Sprung auf das Podest. Zuletzt hatte Claudia Nystad am 20. März 2009 beim Sprint in Falun einen deutschen Einzelsieg geholt. Bei den Männern siegte der Norweger Anders Gloeersen.

Herrmann, die die Qualifikation in Davos gewonnen hatte, musste sich im Finale Norwegens Topstar Marit Björgen und Teamsprint-Weltmeisterin Kikkan Randall aus den USA im Schlussspurt knapp geschlagen geben. Für die zwölfmalige Weltmeisterin Björgen, die bereits am Samstag das Rennen über 15 km gewonnen hatte, war es der 63. Weltcupsieg. Im Sprintweltcup für Randall mit 126 Punkten vor Björgen (120) und Herrmann (103).

Hanna Kolb (Buchenberg) und Sandra Ringwald (Schönberg) schieden im Viertelfinale aus. Die zweimalige Olympiasiegerin Nystad (Oberwiesenthal) verpasste als 36. den Einzug in die K.o.-Rennen. In der Männer-Konkurrenz scheiterten Josef Wenzl (Zwiesel) und Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) im Viertelfinale, die weiteren deutschen Starter waren bereits in der Qualifikation auf der Strecke geblieben.