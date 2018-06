Peine (dpa) - Ein Großfeuer hat in einem Sägewerk bei Braunschweig einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Rund 250 Feuerwehrleute waren 14 Stunden lang mit den Löscharbeiten in Broistedt beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Ein Mitarbeiter des Sägewerks hatte das Feuer am Abend entdeckt, nachdem mehrere Holzpaletten in Brand geraten waren. Das Feuer in dem Palettenlager breitete sich schnell auf einer Fläche aus, die der Größe von sechs Fußballfeldern entspricht. Die Polizei beklagte, dass Hunderte Schaulustige die Löscharbeiten behinderten.

