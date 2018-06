Guangzhou (AFP) Auf der Sexmesse im südchinesischen Guangzhou bereitet sich die japanische Pornotänzerin Rei Mizuna auf ihre Show vor. Vor der Bühne kommt es zu Gerangel und Geschrei, viele im Publikum können den Auftritt kaum erwarten. "Alle sind so begeistert und ich freue mich echt darüber", sagt die zierliche Mizuna. Diesen Rummel habe sie nicht erwartet. Auf dem jährlich stattfindenden Nationalen Sex- und Kulturfestival in Guangzhou wird deutlich, wie in der ehemals zutiefst konservativen Volksrepublik zunehmend mit sexuellen Tabus gebrochen wird.

