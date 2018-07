Hamburg (AFP) Stress statt Besinnlichkeit: Am Heiligabend gibt es besonders viele Herzinfarkte in Deutschland. An den Weihnachtstagen werden laut einer am Montag veröffentlichten Erhebung der DAK-Gesundheit ein Drittel mehr Menschen wegen eines Infarkts ins Krankenhaus eingeliefert als im Jahresdurchschnitt. "Das Fest der Liebe schlägt buchstäblich aufs Herz", erklärte die Krankenkasse. Vor allem Männer seien betroffen. Mehr als 60 Prozent der Herzinfarkte am Heiligabend gehen regelmäßig auf ihr Konto.

