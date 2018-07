Brüssel (AFP) Der amtierende Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat den Willen der Europäischen Union bekräftigt, das blockierte Assoziierungsabkommen mit der Ukraine zu unterzeichnen. "Die Tür zur Europäischen Union, sie steht weiter für die Ukraine offen", sagte Westerwelle am Montag in Brüssel vor einem Treffen der EU-Außenminister. Die EU sei weiter daran interessiert, "dass die Ukraine das Assoziierungsabkommen unterzeichnet, dafür gibt es auch immer noch eine gewisse Hoffnung". In den Bemühungen darum dürfe nicht nachgelassen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.