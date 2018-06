Brüssel (AFP) Die Europäische Union will ein Friedensabkommen zwischen Israel und den Palästinensern mit einem "beispiellosen" Partnerschaftspaket belohnen. Die EU biete beiden Seiten ihre Unterstützung in den Bereichen, Politik, Wirtschaft und Sicherheit an, wenn es ein abschließenden Friedensabkommen gebe, erklärten die EU-Außenminister am Montag in Brüssel. Israel und einem künftigen Palästinenserstaat solle eine "spezielle privilegierte Partnerschaft" zur Europäischen Union angeboten werden.

