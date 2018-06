Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat Angela Merkel offiziell für die Wahl zur Bundeskanzlerin vorgeschlagen. Gauck habe dies in einem Schreiben vom Montag an den Bundestag übermittelt, teilte die Sprecherin Gaucks mit. Der Bundestag kommt am Dienstagmorgen zusammen, um Merkel zur Regierungschefin zu wählen.

