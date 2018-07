Berlin (AFP) Bei vielen als besonders hochwertig aufgemachten Lebensmitteln sind die Luxus-Zutaten wie Hummer, Champagner oder Trüffel Verbraucherschützern zufolge oft nur in Spuren vorhanden. Der Verbraucherzentralen Bundesverband (vzbv) nahm in einer Stichprobe 15 solcher Produkte unter die Lupe; bei den meisten sei der Luxus weitgehend ein Hauch geblieben, kritisierte der Verband am Montag in Berlin.

