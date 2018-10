Berlin (AFP) Die Postenverteilung in der schwarz-roten Bundesregierung stößt im Mittelstand auf scharfe Kritik. Mario Ohoven, Präsident des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft (BVMW), begrüßte am Montag auf "Handelsblatt-Online", dass Deutschland endlich eine entscheidungsfähige Regierung habe. Bei der Postenverteilung stelle sich "allerdings die Frage, wer in der großen Koalition Koch und Kellner ist".

