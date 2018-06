Berlin (AFP) Das neue Amt eines Staatssekretärs im Bundeskanzleramt für die Belange der Geheimdienste wird der bisherige Innen-Staatssekretär Klaus-Dieter Fritsche übernehmen. Das bestätigte ein Regierungssprecher am Montag in Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Sonntag die Einrichtung des neuen Postens als Konsequenz aus der NSA-Spähaffäre bekannt gegeben.

