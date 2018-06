Die Bundestagsfraktion der SPD wird künftig von Thomas Oppermann geführt. Die sozialdemokratischen Abgeordneten wählten den 59-jährigen Niedersachsen in Berlin mit 90,8 Prozent der Stimmen zum neuen Fraktionschef, wie aus Fraktionskreisen verlautete. Oppermann löst in dieser Funktion Frank-Walter Steinmeier ab, der als Außenminister ins neue Bundeskabinett wechselt.





In den vergangenen sechs Jahren hatte Oppermann als Parlamentarischer Geschäftsführer bereits eine Schlüsselrolle in der SPD-Fraktion inne. Der SPD-Politiker hatte sich in den vergangenen Jahren vor allem als Experte für Inneres profiliert.



Öffentliche Aufmerksamkeit gewann er zuletzt durch sein Amt als Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKG) im Bundestag, das für die Aufsicht der Geheimdienste zuständig ist. Nach Bekanntwerden der Spähaffäre um den US-Geheimdienst NSA hatte Oppermann der scheidenden schwarz-gelben Regierung wiederholt Untätigkeit vorgeworfen.

Der studierte Jurist war vor seiner politischen Karriere als Verwaltungsrichter tätig. Von 1998 bis 2003 war er Wissenschaftsminister in Niedersachsen. Seit 2005 ist er Mitglied des Bundestags.