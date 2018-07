Hamburg (AFP) Siemens hat vom US-Energieversorger MidAmerican den nach Unternehmensangaben größten Auftrag für Windkraft an Land erhalten: Der Technologiekonzern liefert 448 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 1050 Megawatt für fünf Windparks im US-Bundesstaat Iowa, wie Siemens am Montag in Hamburg mitteilte. Zum Kaufpreis machte das Unternehmen keine Angaben, aus Industriekreisen hieß es, der Auftrag habe ein Volumen von mehr als einer Milliarde Dollar (700 Millionen Euro).

