Im Südsudan ist es offiziellen Angaben zufolge zu einem Putschversuch gekommen. Soldaten und Politiker unter der Führung des früheren Vizepräsidenten Riek Machar hätten versucht, die Regierung in der Hauptstadt Juba zu stürzen, sagte Außenminister Barnaba Marial Benjamin.

Auf dem wichtigsten Armeestützpunkt des Landes hätten einige Soldaten ein Waffenlager überfallen, seien jedoch zurückgeschlagen worden. Derzeit ist unklar, wie viele Opfer es bei den Auseinandersetzungen am frühen Morgen gegeben hat. Bis zur Abenddämmerung gilt eine durch den Präsidenten Salva Kiir verordnete Ausgangssperre.

Bereits in der Nacht zuvor hatten sich Soldaten Gefechte in der südsudanesischen Hauptstadt geliefert. Es seien Militäreinrichtungen unter Beschuss geraten, sagte Armeesprecher Philip Aguer. Reporter von verschiedenen Nachrichtenagenturen berichteten von Geschützfeuer und Explosionen sowie bewaffneten Patrouillen in der Stadt. Auch die britische und US-amerikanischen Botschaften berichteten übereinstimmend über die Unruhen.

Angst vor erneutem Bürgerkrieg im Südsudan

Das Militär habe die Lage mittlerweile im Griff. Außenminister Benjamin sagte, es seien mehrere Politiker festgenommen worden. Ob auch Exvizepräsident Machar darunter ist, konnte er nicht bestätigen.

Die Unruhen schüren Angst vor einem erneuten Bürgerkrieg. Die Gefechte in Juba spielten sich unbestätigten Berichten zufolge zwischen Soldaten verschiedener Ethnien ab. Auf der einen Seite stünde die Volksgruppe der Dok-Nuer, auf der anderen die der Dinka. Ethnische Konflikte gehören im jüngsten Staat Afrikas zum politischen Alltag.



Machar will 2015 gegen Kiir kandidieren

In den vergangenen Monaten war es vermehrt zu politischen Konflikten gekommen. Im Juli hatte Präsident Kiir seinen Vizepräsidenten Machar entlassen. Dieser nannte Kiirs Regierung eine Diktatur und kündigte daraufhin an, bei der Präsidentschaftswahl 2015 gegen Kiir zu kandidieren.



Machar gehört zur Ethnie der Nuer und war im Unabhängigkeitskrieg Milizenführer. Präsident Kiir ist Dinka. Zwischen beiden Volksgruppen gab es auch während des Krieges Kämpfe gegeneinander. Machar und der damalige Führer der Unabhängigkeitsbewegung SPLA, John Garang, nutzten alte ethnische Konflikte für einen Machtkampf, in dem Tausende Zivilisten starben und Dörfer vernichtet wurden.