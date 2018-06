Nairobi (AFP) In der südsudanesischen Hauptstadt Juba sind in der Nacht zum Montag heftiges Geschützfeuer und Explosionen zu hören gewesen. Die Botschaften der USA und Großbritanniens erklärten übereinstimmend, offenbar habe es Kämpfe bei zwei Militärkasernen in der Nähe des Stadtzentrums gegeben. Die beiden Botschafter forderten ihre Staatsangehörigen auf, unnötige Bewegungen in Juba zu vermeiden. Die Europäische Union rief dazu auf, Ruhe zu bewahren.

